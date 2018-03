Die frühere Germany's next Topmodel-Kandidatin Sara Kulka (26) ist inzwischen glückliche Mama von zwei kleinen Mädchen. Ihre Erziehungsmethoden teilt sie gerne auf ihren sozialen Netzwerken. Ob sie nun ihr Baby in der Öffentlichkeit stillt oder ihr Kleines mit ins Bett nimmt – sie lässt ihre Follower daran teilhaben. Diese scheuen allerdings nicht davor zurück, die 26-Jährige zu kritisieren. Via Instagram machte die Blondine nun klar, was sie davon hält: “Ob sich jemand für das Stillen oder gegen das Familienbett entscheidet, das ist mir völlig egal! Deswegen würde ich niemals von jemanden denken, dass er ein schlechterer Elternteil wäre als ich. Das ist eine Lebenseinstellung und jeder sollte doch bitte selber entscheiden, wie er lebt.”



