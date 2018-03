Ist Schauspielerin Charlize Theron (41) etwa wieder frisch verliebt? Die Blondine wurde jetzt am Santa Monica Pier in Kalifornien mit Model Gabriel Aubry (40) gesichtet – dem Ex von Superstar Halle Berry (50). "Sie stehen erst am Anfang und wollen es nicht an die große Glocke hängen. Aber sie haben eine echte Verbindung und verspüren eine riesige Anziehungskraft", verriet ein Insider Daily Mail. Die Turteltauben haben sich in der Schule kennengelernt, aber nicht in ihrer eigenen! Charlize und Gabriel haben beide Kinder und treffen sich quasi regelmäßig auf dem Schulhof – jetzt ist daraus anscheinend mehr geworden!



