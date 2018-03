Fieser Seitenhieb gegen Jessica Paszka (27)! Gestern begann der Kampf um das Herz der neuen Bachelorette. Und das kommentierten Jessis Vorgängerin Alisa (29) und Ex-Bachelor Leonard Freier (32) im t-online-Facebook-Livestream. Der ehemalige Rosenkavalier ließ seine Fans via Social-Media daran teilhaben – und lästerte heftig über das It-Girl: "Schaut ihr euch gerade 'Die Bachelorette' an? Dann macht jetzt lieber aus. Wenn ihr es noch nicht geschaut habt, dann macht es auch nicht an." Nicht der einzige Diss an dem Abend.



