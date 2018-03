Hektik am schönsten Tag des Lebens! Im Sommer 2013 heiratete Rhea Harder-Vennewald (41) ihren langjährigen Freund Jörg Vennewald. Im Interview mit Promiflash hat die Ex-GZSZ-Darstellerin verraten, wie chaotisch die Stunden vorm Gang zum Altar abgelaufen sind. Statt sich selbst zu stylen, kümmerte sich die Schauspielerin erstmal um die Frisuren der Blumenkinder. "Und stand dann fünf Minuten vor Abfahrt da und dachte: 'Oh, dein Kleid fehlt, deine Haare sind nicht gemacht, du hast nichts gegessen'", erzählte die Dreifach-Mama. Doch trotz alledem sei der Tag vor allem eins gewesen: "Richtig schön und sehr emotional!"



