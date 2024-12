So war erster Kuss für "Notruf Hafenkante"-Star Rhea Harder

Rhea Harder (48), bekannt aus der Dailysoap GZSZ und der Serie "Notruf Hafenkante", gewährt in einem Interview mit Mopo persönliche Einblicke in ihr Leben. Die Schauspielerin aus Hamburg verrät dort, dass sie ihren allerersten Kuss im Treppenhaus vor dem Dachboden ihres Elternhauses erlebte. Ihre Gefühle in diesem Moment beschreibt Rhea so: "Weiche Knie und keine Ahnung, wie ich jemals wieder die Treppen runterkommen soll."

Als leidenschaftliche Bewohnerin der Hansestadt schwärmte Rhea in dem Interview außerdem vom Hamburger Hafen und der besonderen Atmosphäre dort: "Diese Weite und das Fernweh, das in einem aufkommt, wenn man die Schiffe auf dem glitzernden Wasser sieht, ist schon sehr besonders." Auch auf dem Stand-Up-Paddleboard auf der Alster fühle sie sich wohl. Auf die Frage, was sie als Bürgermeisterin von Hamburg ändern würde, antwortete sie, dass sie die Baustellenkoordination verbessern möchte, um Verkehrschaos zu vermeiden. "Damit man nicht von einer Baustelle in eine Komplettsperrung gerät und den ganzen Weg im Rückwärtsgang zurückfahren muss", erklärte sie mit einem Schmunzeln.

Abseits von Fernsehkameras und Bühnen genießt Rhea die Zeit im Kreise ihrer Familie und Freunde, ob beim Spielen, Kochen oder beim Sport. Besonders glücklich mache es sie, mit ihrem Pferd durch den Wald zu reiten – diese privaten Momente seien für sie unentbehrlich.

Anzeige Anzeige

Nina Bott und Rhea Harder bei GZSZ

Anzeige Anzeige

Oliver Hardt/Getty Images Rhea Harder bei einem Event in Hamburg 2015

Anzeige Anzeige