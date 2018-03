Kehrt Katy Karrenbauer (54) zurück ins TV-Gefängnis? Von 1997 bis 2007 spielte sie die Rolle der Walter in der RTL-Serie Hinter Gittern – im Frauenknast. Jetzt, zehn Jahre später, schnuppert die 54-Jährige erneut Knast-Luft – inmitten der Strafgefangenen der Netflix-Erfolgsserie Orange Is The New Black. Im Trailer für die aktuelle Staffel sorgt Katy für mächtig Verwirrung! Bei ihrem Auftritt handelt es sich aber nicht etwa um eine Gastrolle, sondern um einen ausgeklügelten Werbe-Gag der Produzenten.



