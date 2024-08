Katy Karrenbauer konnte wegen Medikamenten nicht mehr laufen

Katy Karrenbauer (61) hat in den letzten Monaten gesundheitlich einiges durchgemacht. Die Schauspielerin musste sich an beiden Seiten der Halsschlagader operieren lassen, um einen drohenden Schlaganfall abzuwenden. Obwohl die Operationen erfolgreich waren, hatten die ihr verschriebenen Medikamente schreckliche Nebenwirkungen. Bei "Ich bin ein Star – Die legendäre Stunde danach" erklärt Katy offen: "Ich habe ungefähr fünf Wochen lang Muskelschmerzen bis hin zu 'Ich kann nicht laufen, ich kann nicht gehen' gehabt." Die "Hinter Gittern"-Darstellerin habe das Medikament zwar schon nach einer Woche abgesetzt, doch es habe fünf Wochen gebraucht, bis es voll und ganz aus ihrem Körper verschwunden war: "Ich bin nicht mehr bereit, diese beiden Medikamente zu nehmen, denn sie entzünden den Muskel, und zwar im ganzen Körper. Und dann kannst du deine Arme nicht bewegen, die Beine nicht bewegen und es ist die Hölle."

Mittlerweile gehe es der 61-Jährigen aber schon viel besser. "Die zweite OP hatte ich vor sieben Wochen. Und wie man sieht, ich stehe heute hier im Studio und fühle mich gut", betont Katy. Sie habe durch ihre Gesundheit allerdings einige Jobs absagen müssen und nehme sich noch immer etwas zurück, was ihr guttue: "Ich habe das Tempo wirklich rausgenommen und ich überlege zweimal, ob ich etwas machen muss. Und dabei geht es mir eigentlich ganz gut. Ich muss nicht auf jeder Veranstaltung sein und ich muss auch nicht in jedem Spielchen mitspielen."

Anfang Juni war Katy das erste Mal mit Schlaganfallsymptomen ins Krankenhaus eingeliefert und an der Halsschlagader operiert worden. Nach ein paar Tagen durfte sie wieder nach Hause, musste dann aber an derselben Stelle noch ein zweites Mal operiert werden. Doch danach war noch nicht Schluss mit den Strapazen: Anfang Juli lieferte sie sich selbst erneut ein, da ihr Blutdruck stark anstieg. "Als ich 220 hatte und mein Herz nicht anfing zu rasen, sondern mein Herz Schmerzen bereitete, und zwar mitten in der Brust, dachte ich, hier springt mir gleich mein Herz raus", schilderte sie auf Instagram. Es habe sich angefühlt "wie ein Infarkt". In der Klinik angekommen gab es aber Entwarnung – es war eine Blutdruckentgleisung und kein Infarkt, der durch Stress verursacht wird. Nach einigen Tagen durfte sie wieder nach Hause.

Katy Karrenbauer

Katy Karrenbauer im Oktober 2021

