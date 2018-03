Sie zeigen allen, wie verliebt sie sind. Und wo ginge das besser als in der Stadt der Liebe? Jennifer Lopez (47) und Alex Rodriguez (41), die mittlerweile seit vier Monaten ein Paar sind, sind gerade auf Sightseeing-Tour in der französischen Hauptstadt. Hand in Hand schlendernd genossen sie das schöne Wetter und ließen sich auch von Fans und Paparazzi nicht stören. Eindeutig: J.Lo und A-Rod sind immer noch total verknallt!



