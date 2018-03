Sportprogramm trotz Schwangerschaft: Let's Dance-Profi Isabel Edvardsson (34) hatte erst im April live in der Show die große Baby-Bombe platzen lassen. Obwohl ihre tänzerische TV-Karriere damit vorerst auf Eis liegt, möchte die Blondine auf eines nicht verzichten – ihr tägliches Workout! "Sport und Bewegung mache ich auch, aber ein bisschen weniger als sonst. Also, natürlich kann man nicht alles machen... Springen, Laufen und sowas", verriet sie jetzt im Interview mit Promiflash am Rande der Aspria Sommerparty.



