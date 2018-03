Happy Birthday Prinz William! Der zukünftige König von Großbritannien feiert am 21. Juni seinen 35. Geburtstag. William Arthur Philip Louis, wie er von seinen Eltern Prinz Charles (68) und Prinzessin Diana (✝36) am Geburtstag der Queen (91), am 4. August 1982, getauft wurde, war immer ein Vorzeige-Prinz: Der britische Thronfolger hatte stets gute Noten, zeigte immer soziales Engagement und gab den Medien so gut wie keinen negativen Gesprächsstoff. Dabei hat sein charmantes Lächeln die Herzen im ganzen Land zum Schmelzen gebracht! Wie William seinen großen Tag feiert, ist laut britischen Medien noch nicht bekannt. Ganz sicher mit seiner Frau Herzogin Kate (35) und den Kindern Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2).



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de