Eigentlich wollte sie nur den Opfern des Terroranschlags in London vor gut einer Woche beistehen, doch seit ihrem Besuch im "Kings College Hospital" am Montag steht Herzogin Kate (35) im Mittelpunkt des medialen Interesses. Der Grund: Zu ihrem Besuch trug sie einen engen Zweiteiler, unter ihrem Rock zeichnete sich ein klitzekleines Bäuchlein ab. Ganz untypisch für die hübsche Brünette, schließlich zeigt sie sich sonst stets gertenschlank und verpackt ihre schmale Taille in enge Kleidchen. Ist die Frau von Prinz William (34) also tatsächlich wieder schwanger? Nach Söhnchen George (3) und Töchterchen Charlotte (2) wäre es das dritte Kind. Vielleicht stimmen die immer wiederkehrenden Spekulationen ja dieses Mal endlich...



