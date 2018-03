YouTube-Star Dagi Bee (22) tourt gerade mit ihrem Mode-Pop-up-Store durch Deutschland und Österreich. Gibt es da etwa Parallelen zum Geschäftsmodell von Reality-Star Kylie Jenner (19)? Beide Girls haben bereits einen Online-Auftritt mit "The Kylie Shop" und dem "Dagi Shop". Und dieses Jahr eröffnete auch die Kardashian-Schwester schon zwei Pop-up-Läden in New York und Los Angeles. "Das habe ich natürlich mitverfolgt, weil ich schaue Kylie auch gerne auf Snapchat. Da ist es natürlich ein Vorbild! Aber trotzdem haben wir hier komplett unseren eigenen Touch drin", meinte Dagi dazu im Promiflash-Interview in ihrer temporären "Beetique" in Berlin. Und den lieben ihre Fans: Ihre Tour ist schon so gut wie ausverkauft.



