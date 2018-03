Achtung an alle Fans von Jay Khan (35), jetzt gibt's Gänsehaut-Garantie. Bereits in der Varieté-Show des Wintergarten Berlin durfte der ehemalige US5-Frontsänger bis Dezember 2015 seine Version von Helene Fischers (32) Mega-Hit "Atemlos durch die Nacht" performen, jetzt bekommen seine Fans auch eine Darbietung für zu Hause. In seiner neuen Video-Serie stellt der Schlager-Shootingstar seine liebsten Hits vor – Helene darf dabei natürlich nicht fehlen.



