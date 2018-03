Hochzeits-Look mal neu interpretiert: Pippa Middleton (33) bringt Südsee-Vibes aus den Flitterwochen mit! Die Schwester von Herzogin Kate (35) besuchte am vergangenen Samstag mit ihrem frisch Angetrauten James Matthews (41) die Hochzeit eines Freundes in Stockholm. Es war der erste öffentliche Auftritt des Paares nach der eigenen Trauung. Und offenbar hat sich Pippa von ihrem Honeymoon am Strand bei der Kleiderwahl inspirieren lassen!



