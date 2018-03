Gehen Denise Temlitz und ihr Verlobter Patrick Cuninka (26) etwa getrennte Wege? In der Vergangenheit wurde immer wieder über eine Trennung spekuliert. Beim "Kiss Cup 2017" in Berlin hat die Brünette jetzt Klartext gesprochen: "Streitereien gibt es hier und da überall mal, uns wird das halt gleich immer zum Verhängnis gemacht, klar, wir haben auch mal schwierige Zeiten, aber die schafft man auch, wenn man sich liebt. Wir halten zusammen und wir sind auch noch zusammen und alles ist schön so, wie es ist", sagte Denise im Interview mit Promiflash. Und die Turteltauben haben auch nach wie vor Hochzeitspläne!



