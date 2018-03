Bereits seit einigen Tagen kursieren Gerüchte um ein mögliches Beziehungs-Aus zwischen Denise Temlitz und Patrick Cuninka (26). Zwischen den beiden ehemaligen Bachelor- beziehungsweise Bachelorette-Kandidaten soll dicke Luft herrschen – ein Insider plaudert gegenüber Promiflash sogar aus, Denise sei aus der gemeinsamen Wohnung bei München ausgezogen und nach Berlin zurückgekehrt. Und in der Tat, als Gast des einjährigen Jubiläums des SixxPaxx-Theaters ist sie in der Hauptstadt anzutreffen. Reiner Zufall oder die erste Abendunterhaltung als Neu-Single? Im Interview mit Promiflash spricht Denise über ihren Beziehungsstatus und deutet an, dass es wirklich einen Zoff gegeben haben könnte: "Die Verlobung steht nach wie vor, also bei Patrick und mir ist so weit alles in Ordnung. Doch. Wir lieben uns nach wie vor. Klar, Streitereien gibt es bei jeder gesunden Beziehung, das gehört dazu, aber wir sind noch glücklich." Außerdem lebe sie nach wie vor gemeinsam mit Patrick in der Münchner Umgebung, erklärt Denise und versucht, tapfer zu lächeln. "Richtig happy" sieht allerdings anders aus – hoffentlich haben sich die beiden Streithähne inzwischen wieder versöhnt.



