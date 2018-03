So ein entspanntes Duo! Isabell Horn (33) brachte Ende März ihr Töchterchen Ella zur Welt. Der Start ins Leben war aufregend für Mutter und Kind, denn die Kleine musste spontan per Kaiserschnitt geholt werden. Auch mit dem Stillen hat es nicht so gut geklappt, doch Ella wird jetzt mit Fläschchen prima satt. Ihren Alltag meistern die Girls mittlerweile richtig gut, wie Isabell jetzt bei YouTube erzählte. Neben ganz vielen Schmuseeinheiten stehen für Ella auch Wickeln, Schlafen, Spazierengehen, Raubtierfütterung und plaudern mit der Mami auf dem Plan. So ein Baby-Leben ist schon was Schönes!



