Ist dies das Liebes-Outing, auf das die Fans gewartet haben? Nachdem Mesut Özil (28) mit verräterischen Strand-Pics für Aufregung sorgte, zieht nun die Schönheit, die in seinen Bildern nur von hinten zu sehen ist, nach. Es handelt sich um Amine Gülse (24), die 2014 die Wahl der Miss Türkei gewann. In ihrer Instagram-Story war kurz nach Mesuts Post ein wahres Liebes-Video zu finden: Amine und Mesut sitzen glücklich zusammen am Meer, eng aneinandergeschmiegt machen sie Kussmünder in Richtung der Handy-Kamera. Zusätzlich sorgt ein Herz-Emoji dafür, dass sich nun alle fragen: Sind der Fußballer und das Model ein festes Paar?



