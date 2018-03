Erneute Liebes-Offensive von Mesut Özil (28)! Nachdem lange um den Beziehungsstatus des National-Kickers spekuliert wurde, scheint der Ex von Grace Capristo (27) seine neue Freundin nicht mehr länger verstecken zu wollen. Nach einem süßen Pärchen-Selfie postete seine Liebste Amine Gülse (24) jetzt einen Instagram-Clip, der die beiden in inniger Zweisamkeit am Pool zeigt. Mesut schmiegt sich darin ganz nah an die Miss Türkei 2014. Offiziell bestätigt ist die Beziehung der beiden aber bisher noch nicht.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de