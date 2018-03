Sie wirken verliebt wie am ersten Tag. Dass die Club der roten Bänder-Schauspielerin Luise Befort (21) und Model Eugen Bauder (31) schon seit drei Jahren ein Paar sind, ist bekannt. Gemeinsame Event-Auftritte der beiden gibt es aber nur selten. Beim Audi Director's Cut in München erschienen die Turteltauben jetzt mal wieder gemeinsam auf dem roten Teppich und strahlten vor Liebesglück. Besonders Eugen geriet im Promiflash-Interview ins Schwärmen: "Das ist großartig. Das ist das Schönste, was einem passieren kann, mit so einer wunderschönen Frau unterwegs zu sein. Besser geht es nicht!"



