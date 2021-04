Das klingt ziemlich verdächtig... Der Schauspieler Eugen Bauder (35) war jahrelang mit der Club der roten Bänder-Darstellerin Luise Befort (24) in ener Beziehung. Jedoch entschied sich das Pärchen, 2019 getrennte Wege zu gehen. Seither gab es keine offizielle Bestätigung von dem Hottie, dass er wieder in einer neuen Beziehung sei. Nun fragte er bei seinen Followern im Netz nach Ratschlägen für werdende Väter: Wird Eugen etwa selbst Papa?

In seiner Instagram-Story hatte der 35-Jährige ein ganz besonderes Anliegen an seine Abonnenten: "Ich melde mich mal wieder ganz in eigener Sache und habe ein paar Fragen an die Väter da draußen: Wie hast du deine Frau oder Freundin in den ersten Wochen nach der Entbindung bekocht?", wollte Eugen nun wissen. Daraufhin zeigte er selbst ein paar Buchempfehlungen wie etwa "Papipedia" in die Kamera. Diese deuten sehr stark darauf hin, dass er selbst Vater wird. Ein offizielles Statement gab es von ihm aber noch nicht.

Seine aufmerksame Community dürfte aber wissen, dass Eugen sehr viel Zeit mit der Sängerin Selima Taibi, besser bekannt als Mogli, verbringt. Letztere verkündete tatsächlich vor Kurzem auf Social Media, dass sie schwanger sei – und markierte den Wahlberliner sogar auf dem Posting. Auch in einer Story schwärmte die werdende Mama zuletzt von ihm.

Getty Images Schauspielerin Luise Befort

TVNOW / Richard Hübner Alex (Eugen Bauder) in "Lucie. Läuft doch!"

Instagram / eugder Eugen Bauder, Schauspieler

