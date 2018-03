Wie steht es um Pietro Lombardis (25) Haarwuchs? Beim Kiss Cup 2017 lüftete der ehemalige DSDS-Sieger jetzt das Geheimnis um seine aktuelle Frisur. Der 25-Jährige gewährte Promiflash einen Blick unter seine geliebte Cap und zeigte: Er hat die Haare wieder schön! “Bei Global hatte ich noch ‘ne Glatze, ne”, witzelte der Ex von Sarah Lombardi (24) und grinste dabei gut gelaunt in die Kamera. Nur selten hat sich der Sänger in der Vergangenheit ohne sein liebstes Accessoire gezeigt. Das könnte sich dank seiner neuen Haarpracht jetzt aber ändern. Aktuell zeigt sich der TV-Star auch ohne Kopfschmuck auf Instagram und begeistert seine Fans mit dem neuen Look!



