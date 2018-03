Schon wieder ein neues Gesicht bei Das Supertalent! Offenbar soll Sängerin Vanessa Mai (25) in diesem Jahr neben Dieter Bohlen (63) und Bruce Darnell (59) laut der IN in der Casting-Jury sitzen. Damit würde sie Victoria Swarovski (23) ablösen, die den Job in der vergangenen Staffel übernahm. Ob das vielleicht etwas mit ihrem Let's Dance-Erfolg zutun hat? Schließlich wurde Victoria im letzten Jahr nach ihrem Sieg in der Tanz-Show verpflichtet. In diesem Jahr fegte Vanessa erfolgreich über das Parkett. RTL wollte sich zur neuen Besetzung bisher noch nicht äußern.



