Im vergangenen August trennten sich Tanja Tischewitsch (27) und ihr Liebster Thomas. Mit ihrem gemeinsamen Sohn Ben ging es dann aber in diesem Jahr in den Familienurlaub. Turteln die zwei etwa wieder? "Man weiß halt nie. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist die Wahrheit. Ich weiß es nicht", versuchte die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin im Gespräch mit Promiflash zu erklären. Ihr gemeinsamer Sprössling würde sie und Thomas aber ein Leben lang verbinden. Nach einem klaren Dementi klingt das nicht!



