Läuten bei Sarah Nowak (26) und ihrem Dominic (25) bald die Hochzeitsglocken? Die Ex-Bachelor-Kandidatin verkündete Mitte Juni ganz überraschend: Sie und ihr Liebster erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Mittlerweile ist die hübsche Blondine im fünften Monat. Planen Sarah und Dominic da schon die Hochzeit? "Ich werde heiraten, wenn ich wieder zurück in Form bin. [...] Ich will ja auch schön feiern und was trinken", erklärte das Model in einem YouTube-Video. Das Jawort werde sie ihrem Freund erst geben, wenn das Baby auf der Welt sei.



