In diesem Streit-Chaos blickt niemand mehr durch! Jennifer Frankhauser (24) rechnet gerade öffentlich mit ihrer Schwester Daniela Katzenberger (30) ab: Der Reality-Star habe seine Familie schon immer nur benutzt, um vor laufender Kamera den Schein zu wahren. Im Promiflash-Interview aus dem Jahr 2016 fand Jenny allerdings nur liebevolle Worte für ihre Familie – inklusive Dani: "Also bei uns ist es immer so: Wir stehen zwar in der Öffentlichkeit, aber wir sind eine große Familie und haben einen sehr, sehr starken Zusammenhalt und da kämpft jeder für jeden." Machte sie diese Aussagen etwa bloß, um den Fans eine heile Welt vorzuspielen?



