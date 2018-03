Daniela Katzenberger (30) steht zu ihrer Cellulitis! Die junge Mama ist für ihre Offenheit bekannt. Sie mag ihren kurvigen Body. Sexy Bikini-Aufnahmen zieren immer wieder ihre Social-Media-Accounts. Aber mit ihrem aktuellen Facebook-Schnappschuss mit Töchterchen Sophia (1) beweist die 30-Jährige zusätzlich allen: Sie hat Dellen am Po und das ist auch gut so! Um blöden Kommentaren vorzugreifen, geht sie direkt in die Offensive: "Ja, ich weiß, aber so what? Fast jede Frau hat Cellulite", lautet ihr Kommentar unter dem Beitrag.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de