Vin Diesel (49) und Michelle Rodriguez (38) sind offenbar nicht nur in den Fast & Furious-Filmen ein Dreamteam. In einem Instagram-Video erklärte Michelle ihrem Co-Star, was sie besonders an ihm schätzt : "Viele Jahre lang warst du der größte Unterstützer starker Frauen! Wenn ich also irgendetwas poste, dann bist es nicht du, den ich anspreche." Damit spielt sie auf einen Insta-Beitrag an, in dem sie die Actionfilm-Reihe dafür kritisiert, den Frauenfiguren zu wenig Aufmerksamkeit zu widmen. Vin muss sich diesen Vorwurf offenbar nicht persönlich zu Herzen nehmen!



