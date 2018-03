Anne Wünsche (25) gibt ihren Fans Rätsel auf – doch jetzt spricht die Schauspielerin Klartext! Wegen zwei Postings, in denen von Neuanfang und Trennung die Rede ist, vermuteten einige die Trennung von Anne und ihrem Liebsten Henning. Gegenüber Promiflash erklärt der Ex-BTN-Star, was sie momentan wirklich beschäftigt: Sie zieht wieder vom Dorf in die Großstadt Berlin zurück! "Nun muss ich meine Traumwohnung in eine Immobilie tauschen und alles neu aufbauen. Wenn dein Herz was anderes sagt, aber Manager und Partner, Kinder dort glücklicher sind, muss ich zurückstecken", erklärte die Zweifach-Mutter. In der Beziehung laufe hingegen nach wie vor alles gut!



