Hana Nitsche (31) lässt sich auf der Berlin Fashion Week entführen – etwa von einer neuen Liebe? Gegenüber Promiflash klärt sie sofort auf, was es mit dem Händchenhalten auf sich hat: "Nichts ist da in der Luft! Das ist mein Kunde und der war sehr nett, hat mir mit diesen Mörderhacken über den Sand geholfen." Hana bleibt auf ihren High Heels also erstmal lieber solo unterwegs – gerne auch mit fürsorglichen Tour-Guides!



