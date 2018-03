David (42) und Victoria Beckham (43) sind seit 20 Jahren ein Paar! Geheiratet haben die beiden zwar erst am 4. Juli 1999, gemeinsam durchs Leben gingen sie aber schon zwei Jahre zuvor. Anlässlich dieses Jubiläums posteten der tätowierte Hottie und die Modedesignerin niedliche Throwback-Pics auf Instagram. "Wow, wir haben es wirklich getan. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag an eine unglaubliche Ehefrau, Mutter und starke Business-Frau", schrieb David zu seinem Beitrag. Damals war er noch als Profi-Kicker im Geschäft, während seine Liebste mit den Spice Girls durchstartete. Inzwischen haben die Beckhams vier Kids und wirken noch immer so glücklich wie vor zwei Jahrzehnten.



