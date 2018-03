Noch vor wenigen Wochen funkelte ein goldener Verlobungsring mit einem Diamanten am Finger von Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz – nun ist von dem Schmuckstück nichts mehr zu sehen. Gerüchte über eine Trennung von ihrem Verlobten Patrick Cuninka (26) gab es schon länger – diese haben sich jetzt anscheinend bestätigt! Ein Insider gegenüber Promiflash: Denise und Patrick sind tatsächlich getrennt, die 26-Jährige ist sogar schon ausgezogen, wohnt jetzt wieder in ihrer Heimatstadt Berlin. Darauf angesprochen gibt sich die hübsche Brünette ungewöhnlich bedeckt: "Dazu möchte ich mich nicht äußern." Nach einem Dementi klingt DAS nicht!



