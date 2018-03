Sarah Lombardi (24) ist in der neuen Staffel Curvy Supermodel als Backstage-Moderatorin vor Ort. In der Jury selbst sitzt aber Jana Ina Zarrella (40). Die hat ihr jetzt auch noch den Job als Love Island-Moderatorin weggeschnappt. Warum flimmert die Zweifach-Mami statt Sarah ständig über die Mattscheibe? Den Jury-Platz erklärt sie Promiflash so: "Ich habe schon so viel erlebt und ich teile gerne diese Erfahrung mit Nachwuchsmodels, die am Anfang gar nicht wissen, wie ist dann dieses Geschäft. Wie fängt man an. Genau deswegen sitze ich da. Wenn man darüber nachdenkt, ich habe meinen ersten Job mit 14 Jahren gemacht. Jetzt bin ich 40." Liegt es also einfach an Sarahs fehlender Lebenserfahrung?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de