Das Finale von Let's Dance ist schon einen knappen Monat her, doch für das Dreamteam "GilKat" gibt es immer noch eine enge Verbindung. Bei der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin trafen Gil Ofarim (34) und Ekaterina Leonova (30) erstmals [Artikel nicht gefunden] und erzählten im Interview mit Promiflash, dass sie weiterhin in Kontakt stehen. "Natürlich nicht mehr so eng wie vorher, aber wir sind in Kontakt. Man schreibt sich gelegentlich eine SMS – ‘Wie geht’s dir?’. Und… ja, das hängt schon noch nach", sagte Gil. In der Tanzshow hat er offensichtlich eine richtige BFF gefunden.



