Mit dem Beistand ihrer flauschigen Miez übersteht Mayim Bialik (41) jeden Schmerz! Der The Big Bang Theory-Star leidet unter einer Stimmbandentzündung und darf einen Monat lang nicht sprechen. In dieser schweren Zeit weicht Kätzchen Addie seinem Frauchen nicht von der Seite und sorgt für kuschelige Ablenkung. So sollte die Genesung bis August doch klappen – denn dann will Mayim wieder als Amy Farrah Fowler vor der Kamera stehen!



