Neu-Single Daniele Negroni (21) wieder in love? Seit einigen Wochen ist der Sänger von seiner Freundin Julia getrennt. Streitereien hätten ihrer Liebe schwer zugesetzt. Doch der temperamentvolle Italiener ist über seinen neuen Beziehungsstatus gar nicht traurig – eine neue Dame hat sich bereits in sein Herz geschlichen. "Ich bin schon wieder paralysiert. Warum, ist egal. [...] Sie hat mich paralysiert. Definitiv. Also ganz verrückte Frau", schwärmte Daniele im Interview mit Promiflash beim YOU Summer Break 2017.



