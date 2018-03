Schmink-Marathon, schnell präsentiert: Daniela Katzenberger (30) zeigt ihren Fans auf Facebook in einem Video, wie es bei ihr in der Maske zugeht. Ein Stylist verwandelt sie im Nullkommanichts in die Katze! Spaß sieht jedoch anders aus: Die 30-Jährige verdreht während der Prozedur gefühlt 5.000 Mal die Augen. In Echtzeit dauert das Gepinsel und Gezupfe bestimmt mehr als nur 38 Sekunden.



