Schon Mitte September fällt der Startschuss für das diesjährige Oktoberfest. Fashion-Expertin Cathy Hummels (29) ließ es sich in diesem Jahr nicht nehmen, ihre eigene Dirndl-Kollektion zu entwerfen, die sie in Berlin jetzt vorstellte. Bei dieser Gelegenheit verriet die "Catherine Hummels bei Angermaier"-Designerin Promiflash auch gleich, was die absoluten Dirndl-No-Gos sind: "Nicht zu viel Tamtam, nicht zu viel Kitsch, dass das Dirndl auch passt, dass man natürlich auch seine Vorzüge schön in Szene setzt, auch die Silhouette und dass es nicht zu kurz ist." Ob die schöne Frau von Star-Kicker Mats Hummels (28) in einem ihrer eigenen Entwürfe zum Oktoberfest kommt?



