Schlechte Stimmung zwischen Heidi Klum (44) und Vito Schnabel (30)? In letzter Zeit schienen die beiden eigentlich happy wie noch nie, turtelten bei den US Open oder im Publikum eines U2-Konzerts. Doch von dieser Flirt-Laune war jetzt nichts zu sehen, als Paparazzi sie in New York erwischten. Fotografen und Kameraleute warteten schon auf das Promi-Paar, als es aus einem Geschäftsgebäude herauskam. Der Aufreger-Moment: Vito hielt seiner Liebsten die Hand hin, die diese auch zunächst kurz nahm. Doch dann zog Heidi ihre Hand plötzlich wieder weg und sorgt damit nun für allgemeines Erstaunen.



