Wieder Ärger für Kim Kardashian (36)! Erst vor wenigen Tagen wurde sie beschuldigt zu koksen. Der skurrile Grund: Zwei helle Streifen auf ihrem Marmortisch. Die Reality-TV-Ikone konnte den Gegenbeweis antreten, aber nun wartet schon der nächste Shitstorm auf sie: Steckt sie Tochter North West (4) etwa in ein Korsett? Kürzlich tauchten Paparazzibilder der Kleinen auf, die sie in einem außergewöhnlichen Kleid zeigen. Doch Kim gibt Entwarnung: Das Korsett ist nur eine Attrappe! "Ich würde meine Tochter nie in eine Corsage stecken!", stellte sie auf Twitter klar.



