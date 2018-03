Wie ist das Verhältnis zwischen Pietro Lombardi (25) und Michal? Zuletzt hatte der Sänger behauptet, dass der neue Freund seiner Noch-Ehefrau Sarah (24) sich vor ihm fürchte. Im Promiflash-Interview verriet Alessios (2) Papa, was passiere, wenn er seinen Sohn zu Hause abholt: "Der hat nicht den Mut vor mir zu stehen, sondern ist einfach immer auf Distanz, wenn ich den Kleinen nach Hause bringe." Michal meidet offenbar jeden Kontakt. Er sei einfach so leise, er könne ihn nicht mal atmen hören und bekomme ihn nicht zu Gesicht, erzählte Pietro am Rande des VIP Grill-Events von Kaufland in Berlin.



