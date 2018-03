Jetzt spricht der Bars and Melody-Star selbst! Seit Tagen muss Davina Shakira Geiss (14) fiese Hater-Kommentare in den sozialen Netzwerken über sich ergehen lassen. Der Grund für die Anfeindungen: Die Fans von Bars und Melody vermuten, dass die Millionärstochter und Rapper Leondre Devries (16) nicht nur Freunde seien. Zu ihrem 14. Geburtstag Ende Mai überraschte Mama Carmen (52) nämlich ihre Älteste mit einem Auftritt der YouTube-Band. Jetzt nahm der Netz-Star seine neu gewonnene Freundin in Schutz. "Ich finde so was sehr schade. Davina und ich sind Freunde. Das ist doch etwas Gutes. Solche Kommentare hat sie überhaupt nicht verdient", erklärte der 16-jährige Brite gegenüber Closer.



