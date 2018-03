Nur von seinem großen Idol träumen? Nicht Davina Shakira Geiss (14)! Robert (53) und Carmen Geiss (52) bescheren ihrer Tochter zum 14. Geburtstag eine besonders coole Überraschung. Sie lassen die britischen Erfolgs-YouTuber Charlie (18) und Leondre (16), besser bekannt als Bars and Melody, exklusiv zu ihrer Birthdayparty in Saint-Tropez einfliegen. "Wir sind in den Helikopter und sind dann in deren Garten gelandet, und als wir ausgestiegen sind, waren alle total überrascht. Es war cool", erzählt die Boyband im Gespräch mit Promiflash in Berlin. Das Geburtstagskind war total überrascht, als ihre Lieblings-Stars plötzlich vor ihr stehen. Wie emotional die Sause war, erfahren die Zuschauer in der neuen Staffel Die Geissens auf RTL II.



