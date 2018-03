Es war DIE Überraschungsmeldung überhaupt: Sarah Nowak (26) ist schwanger! Die Fans hatten allerdings nichts gemerkt und Sarah ließ die Bombe erst im fünften Monat ihrer Schwangerschaft platzen. Im Promiflash-Interview verriet sie, wie sie ihr süßes Geheimnis so lange für sich behalten konnte: "Ich habe viele weite Sachen getragen. Es war aber schon unheimlich schwer und dann auf Instagram war ich dann auch der App 'Facetune' ganz dankbar. Da hat man dann ab und zu bisschen noch was kaschieren können, wenn man was gesehen hat und das Bild einfach toll war." Also alles eine Frage der Trickserei! Jetzt hat sie das aber nicht mehr nötig und lässt ihre Fans freudig an ihrem Glück teilhaben.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de