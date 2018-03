Was machen Influencer eigentlich den ganzen Tag? Ist DAS überhaupt ein Beruf? Model Elena Carrière (21) zählt sich selbst dazu und möchte ihre Reichweite für ihre Fans nutzen: "Die folgen uns vielleicht, weil sie sich denken, okay finde ich schön, inspiriert mich, finde ich lustig und dadurch, ist ja genau wie Werbung, dadurch wird einem unbewusst etwas vermittelt, was die Person macht, wenn man sie gut findet. Ich finde, das sollte man definitiv nutzen, um den Leuten positive Sachen zu vermitteln", sagte Elena im Interview mit Promiflash. Ob Beruf hin oder her – Influencer sind aus der Social-Media-Welt nicht mehr wegzudenken!



