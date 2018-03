Kaum ein deutscher YouTube-Star hat in diesem Jahr bisher so viel Hate einstecken müssen wie Bibi Heinicke (24): Ihre erste Single "How it is" wurde sowohl von YouTube-Nutzern als auch von den Kollegen der Beauty-Queen heillos zerrissen. Für die Lochis ein absolutes No-Go: Sie nutzten die Gelegenheit, beim Webvideopreis 2017 Bibi AUF der Bühne zu verteidigen – und alle Hater zu verurteilen: "Schämt euch dafür, dass ihr dieses Mädchen, diesen Song und diese Arbeit so fertig gemacht habt." Gegenüber Promiflash erklärten Heiko (18) und Roman (18) jetzt, warum genau sie sich so in Rage geredet hatten: "Es war nicht spontan. Das Thema hat uns schon eine Weile beschäftigt. Es ging nur um den Hass, der geschürt wurde und diese Art von Hetze, die da eigentlich stattgefunden hat."



