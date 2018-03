Diese Woche findet in Florida die Miami Swim Week statt – und Sarina Nowak (24) ist dabei! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin macht sich mittlerweile als Curvy-Model einen Namen. Ihr großes Ziel: einmal im US-Fitness-Magazin Sports Illustrated erscheinen. Um diesem Traum einen Schritt näher zu kommen, bewarb sich Sarina im Mai beim "Sports Illustrated Swim Search"-Wettbewerb. Nun gehört sie zu den Top 15, die in Miami die neue Sports Illustrated Swim Wear präsentieren werden. Die Gewinnerin darf sich außerdem über ein Feature in der legendären Zeitschrift freuen. Für dieses aufregende Event hat die Niedersächsin fleißig ihren Catwalk geübt. Ihre sexy Trainings-Moves teilt die Blondine nun via Instagram in einem Video. Zu dem Clip schreibt sie: "So aufgeregt und dankbar für diese Möglichkeit!"



