Ex-GNTM-Kandidatin Sarina Nowak (24) arbeitet heute als Curvy-Model. Dem Magerwahn sagt sie schon länger den Kampf an. Im Promiflash-Interview hat sie jetzt über ihre Ziele gesprochen. Die Blondine möchte auf das Cover der amerikanischen "Sports Illustrated": "Ich finde es auch so toll, dass sie einfach jede Frau haben, jeden Körpertypen und das finde ich einfach so schön. Jeder kann da mitmachen. Ich hoffe natürlich, dass das klappt. Das wäre sehr, sehr cool", erzählte Sarina. Sie hat auch ein kurviges Vorbild: Ashley Graham (29)!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de