Zwei Schauspiel-Größen sind sich einig! In einem Video des W Magazines ließ Hollywood-Star Chris Hemsworth (33) kürzlich seine Idealbesetzung eines weiblichen James Bonds verlauten: Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (41). Die spielt in ihrem aktuellen Blockbuster "Atomic Blonde" tatsächlich schon eine Geheimagentin. Ihren Job als knallharte Spionin machte die Südafrikanerin so gut, dass jetzt auch Til Schweiger (53) von der Bond-Idee überzeugt ist. "Dass sie schauspielern kann, hat sie ja schon hinlänglich bewiesen. Sie ist ja auch schon gewürdigt worden. Aber als Action-Heldin ist sie ‘ne absolute Kanone, sie kämpft wie ein Mann", lobte der 53-Jährige seine Kollegin im Promiflash-Interview während der Premiere des Thrillers am 17. Juli in Berlin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de