War das der wohl stylischste Red Carpet seit Langem in Hollywood? In Los Angeles feierte jetzt der Blockbuster "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" Premiere und obwohl Rihanna (29) in dem Film nur eine Nebenrolle spielt, fiel ihr auf dem roten Teppich fashionmäßig die Hauptrolle zu. In ihrem Prinzessinnenkleid mit XXL-Schleppe sorgte die Sängerin für Blitzlichtgewitter – und stahl Hauptdarstellerin Cara Delevingne (24) damit ein bisschen die Show.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de